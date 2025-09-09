النفط يرتفع بفضل قرار أوبك+ والمخاوف بشأن الإمدادات الروسية

وارتفع خام برنت 22 سنتًا، أو 0.33%، إلى 66.24 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتًا، أو 0.39%، إلى 62.50 دولارًا للبرميل.
واتفق ثمانية أعضاء في "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، الأحد، على زيادة الإنتاج اعتبارًا من تشرين الأول بمقدار 137 ألف برميل يوميًا. ويقلّ هذا كثيرًا عن الزيادات الشهرية التي بلغت حوالي 555 ألف برميل يوميًا لشهري أيلول وآب، و411 ألف برميل يوميًا لشهري تموز وحزيران. كما أنها أقلّ ممّا توقّعه بعض المحللين.
وقال دانيال هاينز، كبير محللي السلع الأولية لدى "إيه.إن.زد"، في مذكرة للعملاء، الثلاثاء، إن خطوة "أوبك+" "تمثّل تراجعًا عن التخفيضات التي كان من المقرّر أن تظل سارية حتى نهاية عام 2026، بعد العودة السريعة للشريحة السابقة من البراميل المعلّقة خلال الأشهر القليلة الماضية".
كما تلقت الأسعار دعمًا من تكهّنات بفرض المزيد من العقوبات على روسيا بعدما شنّت أكبر هجوم جوي على أوكرانيا، مما أدّى إلى اشتعال النيران في مبنى للحكومة في كييف. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه مستعد للانتقال إلى مرحلة ثانية من القيود.
