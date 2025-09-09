ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى مستوى قياسي جديد

08:48 ص

الوكيل الإخباري- سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا غير مسبوق خلال تعاملات الثلاثاء، مدفوعة بضعف الدولار وتراجع عائدات السندات، وسط تصاعد التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب هذا الشهر.





وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3651.38 دولارًا للأوقية، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة مماثلة إلى 3690.90 دولارًا.



وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة "KCM Trade"، إن أسعار الذهب قد تحقق مزيدًا من المكاسب إذا لبّى الاحتياطي الفيدرالي توقعات السوق بشأن تخفيضات الفائدة.



وتعززت هذه التوقعات عقب صدور بيانات أظهرت تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال أغسطس، وارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو الأعلى منذ نحو أربع سنوات، ما زاد احتمالية اتخاذ الفيدرالي خطوات تيسيرية.



وبحسب أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "CME"، يقدّر المتعاملون احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنسبة 89.4%، فيما تبلغ احتمالية خفض بمقدار 50 نقطة أساس نحو 10.6%.



تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في نحو سبعة أسابيع مقابل سلة من العملات، مما عزز جاذبية الذهب، فيما انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر.



ومنذ بداية عام 2025، ارتفع الذهب بنسبة 38%، بعد صعود بنسبة 27% خلال عام 2024، بدعم من تراجع الدولار، وزيادة مشتريات البنوك المركزية، والسياسات النقدية التيسيرية، إلى جانب تصاعد حالة عدم اليقين العالمي.