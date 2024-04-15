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الإثنين، 15-04-2024 03:16 م

ليرة الذهب تسجل رقماً قياسياً جديداً في الأردن

تاريخ-الليرة-الإنجليزية-
الوكيل الإخباري- ارتفع سعر ليرة الذهب بأنواعها الإنجليزية والرشادية مع ارتفاع سعر الغرام نصف دينار اليوم الاثنين في الأردن.اضافة اعلان


ووصل سعر ليرة الذهب الإنجليزية بوزن 8 غرامات إلى 387 دينارًا، وليرة الذهب الرشادية إلى 339 دينارًا، وفقًا لما أفاد به أمين السر العام لنقابة أصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.

وبين ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي 5 دنانير.

وأشار ديب إلى أن سبب الارتفاع في سعر الذهب هو التوتر العسكري في المنطقة، حيث سجلت الأسواق الموازية خلال عطلة نهاية الأسبوع أرقامًا قياسية، إذ بلغ سعر الأونصة 2662 دينارًا، لكن مع فتح البنوك عادت الأسعار إلى الإغلاق السابق بـ 2261 دينارًا

وأكد ديب ارتفاع الطلب على الليرات والاونصات في السوق المحلية.

 




 

 


 

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