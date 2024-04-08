الإثنين 08-04-2024
الوكيل الاخباري
 

صحيفة معاريف: عجز الموازنة الإسرائيلية بلغ 26 مليار شيكل منذ بداية العام

البنك الدولي يطلق إطارا جديدا للشراكة مع الأردن

رقابة رسمية مشددة على الأسواق والبضائع خلال عطلة العيد

تمديد فترة تقديم طلبات النظام الكهروضوئي الشمسي بوادي الاردن

الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه والديزل والكاز عالمياً

سموتريتش يطالب باجتماع للكابينت لاتخاذ قرارات بشأن صفقة تبادل واجتياح رفح

محلل سياسي بيديعوت أحرونوت: الحكومة خسرت الحرب وإسرائيل أصبحت معزولة

الأمن: تلقي 500 ألف اتصال على 911 و الاستجابة لـ 350 ألف واجب في رمضان

أسعار ليرة الذهب تسجل أرقاماً قياسية جديدة في الأردن

الذهب عالمياً يواصل ارتفاعه التاريخي

الإثنين، 08-04-2024 12:22 م

أسعار ليرة الذهب تسجل أرقاماً قياسية جديدة في الأردن

11202322113458107722984

الوكيل الاخباري- ارتفع سعر ليرة الذهب بأنواعها الإنجليزية والرشادية بعد ارتفاع سعر الغرام بمقدار 20 قرشا في الأردن اليوم الاثنين .اضافة اعلان


ووصل سعر ليرة الذهب الإنجليزية بوزن 8 غرامات إلى 381 دينارا، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات إلى 334 دينارا وفقًا لما أفاد به أمين السر للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.

وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي 5 دنانير.

وبين ديب أن السبب الأساسي لهذا الارتفاع الكبير في سعر الذهب هو ارتفاع معدل التضخم، مما يعني بقاء الفائدة مرتفعة وتأثير ذلك على الاقتصاد، حيث ظهر ذلك في ظل تراجع هامشي لمؤشر أسعار الأسهم الأمريكية.

وأشار ديب إلى أن الأونصة سجلت أرقامًا قياسية جديدة ووصلت إلى 2354 دولارًا وهي الآن 2337 دولارًا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1683097075230

العراق يحدد سعر خام البصرة المتوسط ​​لآسيا

33

صحيفة معاريف: عجز الموازنة الإسرائيلية بلغ 26 مليار شيكل منذ بداية العام

main_image6613c2c8a1003

البنك الدولي يطلق إطارا جديدا للشراكة مع الأردن

420241104145627655395

الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه والديزل والكاز عالمياً

1712262641901

انخفاض هامشي لمؤشرات الأسهم الأمريكية

0122300

الذهب عالمياً يواصل ارتفاعه التاريخي

أخبار متعلقة
3202421142842364118968

الأعلى تاريخيا .. ارتفاع كبير على سعر ليرة الذهب في الأردن

320249112447857335702

مع الارتفاع التاريخي على الذهب .. هكذا بلغ سعر الليرة في الأردن

1220231813355277406064

كم بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن ؟

12202326143857891639453

كم بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن الثلاثاء ؟

12202324121957425467058

تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الأربعاء

220248131521448779954

الانجليزية والرشادية .. تعرف على أسعار الليرة الذهب في الأردن