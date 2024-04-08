أسعار ليرة الذهب تسجل أرقاماً قياسية جديدة في الأردن

الوكيل الاخباري- ارتفع سعر ليرة الذهب بأنواعها الإنجليزية والرشادية بعد ارتفاع سعر الغرام بمقدار 20 قرشا في الأردن اليوم الاثنين . اضافة اعلان





ووصل سعر ليرة الذهب الإنجليزية بوزن 8 غرامات إلى 381 دينارا، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات إلى 334 دينارا وفقًا لما أفاد به أمين السر للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.



وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي 5 دنانير.



وبين ديب أن السبب الأساسي لهذا الارتفاع الكبير في سعر الذهب هو ارتفاع معدل التضخم، مما يعني بقاء الفائدة مرتفعة وتأثير ذلك على الاقتصاد، حيث ظهر ذلك في ظل تراجع هامشي لمؤشر أسعار الأسهم الأمريكية.



وأشار ديب إلى أن الأونصة سجلت أرقامًا قياسية جديدة ووصلت إلى 2354 دولارًا وهي الآن 2337 دولارًا.

