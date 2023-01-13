مؤشر نيكي الياباني يغلق على تراجع بأكثر من 1 بالمئة

الوكيل الإخباري - هبط المؤشر نيكي الياباني بأكثر من 1 بالمئة اليوم الجمعة، ليسجل أول خسائره في آخر ست جلسات، والأسهم اليابانية تحت ضغط أيضا من ارتفاع الين إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر.

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وأنهى نيكي جلسة اليوم الجمعة منخفضا 1.25 بالمئة بما يعادل 330.30 نقطة إلى 26119.52 نقطة، وفق شبكة (سي ان بي سي) الاقتصادية.



وكان سهم فاست ريتيلينغ أكبر عوامل الضغط على المؤشر، إذ انخفض 7.95 بالمئة وأطاح بما يعادل 217.36 نقطة من نيكي، وذلك بعد الإعلان عن نتائج مالية مخيبة للآمال أمس الخميس بعد إغلاق الأسواق.



وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً منخفضا 0.27 بالمئة إلى 1903.08 نقطة.

وتمكن نيكي من الصمود على أساس أسبوعي ليحقق مكاسب أسبوعية بلغت 0.56 بالمئة، بعد أن انخفض لأربعة أسابيع متتالية قبل ذلك.



وحقق توبكس ارتفاعا أسبوعياً 1.46 بالمئة، وهو أيضا أول مكسب أسبوعي له في خمسة أسابيع.



بترا