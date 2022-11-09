الأربعاء 09-11-2022
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الأربعاء، 09-11-2022 11:51 ص

مؤشر نيكي يتراجع عن أعلى مستوى في شهرين

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الوكيل الإخباري - أغلق المؤشر نيكي منخفضاً، اليوم الأربعاء، بعد اقترابه من أعلى مستوى في شهرين في الجلسة الماضية، وتراجع سهم نينتندو بفعل انخفاض الأرباح مع ترقب المستثمرين بحذر بيانات تضخم أميركية للتكهن بمسار رفع الفائدة الأميركية مستقبلاً.

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وزادت خسائر نيكي في الجلسة المسائية ليغلق منخفضا 0.56% إلى 27716.43 نقطة متراجعاً عن ذروة 27943.27 نقطة بلغها أمس الثلاثاء وهو أعلى مستوى منذ منتصف سبتمبر أيلول.
              
وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.41% إلى 1949.49 نقطة.
              
وتراجع سهم نينتندو لصناعة ألعاب الفيديو 7.1% بعد خفض توقعات المبيعات لجهازها سويتش 10%. 


وكان الأسوأ أداء على المؤشر نيكي بعد انخفاض سهم جي.إس. يواسا لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية 7.42 بالمئة في أعقاب نتائج مالية مخيبة للتوقعات.


كما تراجعت أسهم الطاقة مع انخفاض أسعار النفط وكانت الأسوأ أداء على المؤشر نيكي، ونزل مؤشر القطاع 2.67%.

 

CNBC

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