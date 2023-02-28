ماسك يستعيد لقب أغنى رجل في العالم

الوكيل الإخباري - استعاد الملياردير إيلون ماسك لقب أغنى شخص في العالم، بعد أن خسره لفترة وجيزة أمام الفرنسي برنارد أرنو.

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واستفاد ماسك من ارتفاع أسهم شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية بنسبة 70 % هذا العام.



وقد ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 100 % تقريبا من أدنى مستوى له، والذي سجله يوم 6 يناير الماضي، حيث عاد المستثمرون إلى الرهان على أسهم النمو وسط إشارات على قوة الاقتصاد الأميركي وتباطؤ وتيرة رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.



كما أن الشركة استفادت من زيادة الطلب على سياراتها الكهربائية بعد خفض الأسعار على عدة موديلات.



وارتفعت أسهم "تسلا" بنحو 5.5 % أمس مما رفع صافي ثروة ماسك إلى حوالي 187 مليار دولار، بحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، وهو ما يتجاوز الثروة الشخصية لبرنارد أرنو البالغة 185.3 مليار دولار. ( سكاي نيوز )