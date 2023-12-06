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الأربعاء، 06-12-2023 08:42 ص

مجدداً .. أسعار الذهب تقفز عالمياً

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب، في التعاملات المبكرة الأربعاء، مع تراجع الدولار وعززت بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع الرهانات على انتهاء دورة تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

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وقال مات سيمبسون كبير المحللين في سيتي إندكس "من المرجح أن تظل التقلبات في أسعار الذهب محدودة قبيل صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة يوم الجمعة".


وصعد المعدن الأصفر إلى مستوى قياسي بلغ 2135.40 دولار الاثنين الماضي، بفضل رهانات متزايدة على أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة، قبل أن يهبط أكثر من 100 دولار في الجلسة ذاتها بفعل عدم اليقين بشأن توقيت تخفيف السياسة النقدية.


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