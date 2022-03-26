مجلة: العقوبات على بلد بحجم روسيا مؤلمة للعالم أجمع

الوكيل الاخباري - قالت مجلة Foreign Affair، إن العقوبات الغربية واسعة النطاق ضد اقتصاد بحجم روسيا يمكن أن تؤدي إلى تغييرات كبيرة ومؤلمة في النظام المالي العالمي.



وأضافت المجلة، في مقالة كتبها نيكولاس مولدر، الأستاذ المشارك في جامعة كورنيل.: "لقد اعتاد القادة الغربيون على فرض العقوبات ضد الدول الصغيرة، لعلمهم أن عواقبها ستكون خفيفة عليهم. لذلك، لديهم القليل من الخبرة والفهم الحقيقي لعواقب الإجراءات القاسية التي يتم تطبيقها ضد اقتصاد كبير له صلات عالمية".



وكمثال على ذلك، تطرقت المجلة إلى العقوبات المفروضة على سوريا أو ميانمار أو فنزويلا، ونوهت إلى أن تأثير هذه الدول على العالم كان ضئيلا.



وأشارت إلى أنه "تم فرض العقوبات الأمريكية على إيران بحذر شديد حتى لا يتسبب في اضطراب أسواق النفط".

اضافة اعلان

روسيا اليوم