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الأربعاء، 09-12-2020 10:57 ص

مجلس النواب الأمريكي يصادق على الميزانية الدفاعية بـ740 مليار دولار

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الوكيل الاخباري - صادق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على مشروع الميزانية الدفاعية بقيمة 740 مليار دولار، على الرغم من معارضة الرئيس دونالد ترامب.

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وصوت 335 نائبا لصالح المشروع مقابل 78 صوتا ضده، ما يشير إلى أن المجلس سيتمكن من تجاوز فيتو الرئيس ترامب في حال قرر استخدامه.


وكان ترامب قد هدد بفرض الفيتو على مشروع القانون لأسباب عدة بينها أنه يتضمن بندا حول إزالة أسماء الجنرالات الكونفدراليين عن أسماء القواعد العسكرية.


كما عارض ترامب مشروع الميزانية لأنه لا يلغي ما يعرف بـ"الفصل 230" الذي يحمي الشركات التكنولوجية الكبرى مثل "غوغل" و"فيسبوك" و"تيوتر" من المسؤولية عن المحتويات التي ينشره مسخدمو الإنترنت على منصاتها.

عقوبات ضد روسيا ومشاريع مهمة لها


ويضم مشروع القانون حول الميزانية الدفاعية توسيع العقوبات ضد مشروع "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق، والتي تنفذه شركة "غازبروم" الروسية بالتعاون مع عدة شركات أوروبية.


كما ينص على فرض عقوبات على مشروع "السيل التركي" لضخ الغاز الروسي إلى تركيا وجنوب أوروبا، إضافة إلى عقوبات ضد أنقرة بسبب شرائها أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.


وبشكل عام يقضي قانون الميزانية بتخصيص أكثر من 635 مليار دولار لتغطية الاحتياجات العامة للبنتاغون، و26.6 مليار دولار لتنفيذ البرامج في مجال أمن الطاقة و69 مليار دولار للعمليات في الخارج.


ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على التشريع خلال الأيام القادمة وفي حال إقراره سيحال إلى الرئيس للتوقيع عليه أو استخدام حق النقض (الفيتو) ضده.


 

 

 المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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