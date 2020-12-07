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الإثنين، 07-12-2020 12:31 م

روسيا: ربما تكون ذروة الاستهلاك العالمي للنفط قد مرت بالفعل

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الوكيل الإخباري- حذر نائب وزير المالية الروسي فلاديمير كوليتشيف، من أن تكون أيام ذروة استهلاك النفط قد انتهت بالنسبة للاقتصاد العالمي، وقد يؤثر هذا الاتجاه على عائدات الميزانية الروسية.

وقال كوليتشيف خلال مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، إنه ربما تكون ذروة استهلاك النفط عالميا قد مرت بالفعل، مضيفا أن عائدات الهيدروكربونات قد تنخفض إلى ما دون التوقعات السابقة الأمر الذي قد يشكل خطرا متزايدا على المدى الطويل.

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وأوضح فلاديمير كوليتشيف، أن وزارة المالية الروسية حاليا تدرس عدة سيناريوهات تشير إلى مستويات مختلفة من الطلب على النفط.
وقام البنك المركزي الروسي، في تقرير سابق، بتحديد أربعة سيناريوهات أساسية فيما يخص التنمية الاقتصادية في البلاد.


وأفاد التقرير، بأن السيناريو الأسوأ بين الأربعة المطروحة، أنه في حال استمرار فيروس كورونا بإحداث الفوضى في العالم، يمكن أن ينخفض سعر نفط الأورال الروسي إلى 25 دولارا للبرميل في عام 2021، أي أقل بنحو 50% من سعره الحالي، وسيصل فقط إلى 35 دولارا للبرميل في عام 2023.


وفي سياق متصل، فقد ضرب وباء كورونا سوق الطاقة بشدة في الأشهر الأولى من عام 2020، ووصل النفط إلى أدنى مستوياته التاريخية في وقت سابق من هذا العام، عندما انخفض سعر أحد العقود الآجلة للنفط الأمريكي إلى المنطقة السلبية، وتداول برنت عند حوالي 20 دولارا للبرميل.


 




 

 


 

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