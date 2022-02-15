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الثلاثاء، 15-02-2022 03:57 م

مجلس الوزراء السعودي يوافق على تأسيس بنك رقمي

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الوكيل الاخباري- وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم على الترخيص لبنك رقمي محلي باسم "بنك دال ثلاثمائة وستون" (D360 Bank) برأسمال يبلغ 1.65 مليار ريال (حوالي 440 مليون دولار).

وعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة في قصر اليمامة بالرياض برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

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ووفقا لبيان نشره البنك المركزي السعودي في "توتير" فقد تمت الموافقة على الترخيص لبنك رقمي محلي عن طريق تحالف عدد من المستثمرين من المنشآت والأفراد، وبمشاركة صندوق الاستثمارات العامة، وبقيادة شركة دراية المالية برأسمال يبلغ 1.65 مليار ريال (حوالي 440 مليون دولار).

وأشار المركزي إلى أنه في الفترة الماضية تم الترخيص لبنكين رقميين محليين لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة. ويعد هذا الترخيص الثالث لبنك رقمي محلي، ليصبح إجمالي عدد البنوك المرخصة (35) بنكاً، منها (11) بنكاً محلياً، و (3) بنوك رقمية محلية، و (21) فرعاً لبنك أجنبي.

 

 

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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