مجموعة السبع تعلن عن خطط استثمارية ضخمة في الدول النامية

الوكيل الإخباري - أعلن قادة مجموعة السبع عن خطط بشأن استثمار مئات المليارات من الدولارات في مشاريع البنى التحتية في الدول النامية.

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ونقلت هيئة الـ"بي بي سي" البريطانية اليوم الاثنين عن الرئيس الأميركي جو بايدن، أن هذه المبادرة ستظهر الفائدة الملموسة للشراكة مع الديمقراطيات.



وقالت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الخطة المطروحة ستساعد الدول الفقيرة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية الناتجة عن وباء فيروس كورونا وتبعات غزو روسيا لأوكرانيا.



وشدد المستشار الألماني أولاف شولتز على أهمية الاستثمار في مصادر طاقة ذات انبعاثات كربونية منخفضة، ردا على ما أسماه استخدام روسيا للطاقة كسلاح.



وأشارت الهيئة إلى أن قمة السبع التي تستضيفها ألمانيا، تأتي بالتزامن مع مشاكل اقتصادية تواجهها دول العالم المختلفة بسبب ارتفاع كبير في أسعار السلع ونقص في المواد الغذائية المتوفرة.

