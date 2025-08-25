انخفاض أسعار الذهب عالميا

ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3364.25 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل يوم الجمعة أعلى مستوى له منذ 11 آب.
