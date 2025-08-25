انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- سجلت أسعار الذهب انخفاضا طفيفا اليوم الاثنين، في ظل صعود تدريجي للدولار، فيما عززت توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأميركية المعدن النفيس وأوقفت تراجعه الحاد بعد تلميح "جيروم باول" رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى خفض أسعار الفائدة، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الاقتصادية.

