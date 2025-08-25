الإثنين 2025-08-25 11:01 ص
 

انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- هبطت أسعار الذهب اليوم الخميس، مع ترقب المتعاملين لإشارات حول توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.
الإثنين، 25-08-2025 10:24 ص

الوكيل الإخباري-    سجلت أسعار الذهب انخفاضا طفيفا اليوم الاثنين، في ظل صعود تدريجي للدولار، فيما عززت توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأميركية المعدن النفيس وأوقفت تراجعه الحاد بعد تلميح "جيروم باول" رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى خفض أسعار الفائدة، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الاقتصادية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3364.25 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل يوم الجمعة أعلى مستوى له منذ 11 آب.

 
 
