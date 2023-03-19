الأحد 19-03-2023
الوكيل الاخباري

اليرموك تقرر تعديل أوقات دوام العاملين والطلبة خلال رمضان

8.1 مليار دقيقة اتصال خلوية اجراها الأردنيون في 3 أشهر

نقابة المجوهرات: أردنيون يقبلون على بيع مقتنياتهم من الذهب

وزير السياحة يلتقي عددا من السفراء

الكواليت: جهود مستمرة لإعادة تصدير الأغنام للسعودية قبل رمضان

السعودية تحدد موعد تحري هلال رمضان الثلاثاء

مذكرة تفاهم بين المدن الصناعية وبيت التصدير لدعم الصادرات الوطنية

بدء فعاليات المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في تونس

المركز الوطني للزلازل في سوريا: 29 هزة خلال 24 ساعة

بنوك أميركية تطالب الحكومة بحماية كل ودائعها لتفادي عدوى SVB

 
الأحد، 19-03-2023 02:06 م

مذكرة تفاهم بين المدن الصناعية وبيت التصدير لدعم الصادرات الوطنية

1


الوكيل الإخباري - وقعت شركة المدن الصناعية الأردنية، مذكرة تفاهم مع شركة بيت التصدير الأردني، لدعم وتنمية الصادرات الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي.اضافة اعلان


وتنص المذكرة، وفقا لبيان المدن الصناعية اليوم الأحد، على تعاون الجانبين لدعم وتحفيز الصادرات الأردنية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من خلال تنفيذ أنشطة مشتركة مع القطاع الخاص والمصدرين لتوعيتهم بالأساليب الحديثة لترويج وتطوير الصادرات، بالإضافة الى الفرص التصديرية المتاحة وحوافز الاستثمار في المدن الصناعية، وتنفيذ أنشطة مشتركة للتوعية باتفاقيات التجارة الحرة وتبادل المعلومات والبيانات المتاحة بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق ببيانات التصدير.

وأشارت الشركة، إلى أنه سيتم إدراج أسماء ومعلومات الاتصال بالشركات الصناعية العاملة في المدن الصناعية الأردنية التي يزيد عددها على 860 شركة ضمن منصة التصدير الأردنية التي أطلقتها شركة بيت التصدير أخيرا، فيما ستتاح معلومات بيئة الاستثمار في المدن الصناعية الأردنية في المنصة لتتاح أمام كافة رجال الأعمال والمستثمرين الراغبين بإقامة مشاريعهم في المدن الصناعية الأردنية التي تغطي مختلف مناطق المملكة.

وقال مدير عام المدن الصناعية عمر جويعد، إن توقيع المذكرة يأتي قي سياق دعم الجهود التي تقودها شركة بيت التصدير الأردنية للترويج للصادرات المحلية خاصة وأن المدن الصناعية تضم العدد الأكبر من الشركات الصناعية التي تستفيد من خدمات منصة التصدير الأردنية وتديرها شركة بيت التصدير وتقدم من خلالها كافة الخدمات المتعلقة بالأنشطة التصديرية للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

إقرأ ايضا
3 - Copy

نقابة المجوهرات: أردنيون يقبلون على بيع مقتنياتهم من الذهب

114

صندوق الأوبك يخصص 300 مليون دولار لمشروعات حماية المناخ

25

بنوك أميركية تطالب الحكومة بحماية كل ودائعها لتفادي عدوى SVB

LYNXNPEC0L0JN_L

7 بيانات اقتصادية مهمة تنتظرها أسواق العالم هذا الاسبوع

22

حكيم أوماها يجري مناقشات مع إدارة بايدن بشأن أزمة البنوك

1 - Copy

انخفاض أسعار الذهب في الأردن الأحد

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-03-06 at 9.17.04 AM

انخفاض أسعار الذهب 60 قرشا للغرام في الأردن

WhatsApp Image 2023-03-06 at 9.17.04 AM (1)

انخفاض أسعار الذهب محليا 20 قرشا للغرام

WhatsApp Image 2023-03-06 at 9.17.04 AM

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

0L5A1485 - Copy

الأردن يوظف إمكانياته للحفاظ على زخم نمو الصادرات

22023692443172101037

استقرار أسعار الذهب في الأردن الأحد

3 - Copy

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الخميس