مذكرة تفاهم بين المدن الصناعية وبيت التصدير لدعم الصادرات الوطنية

الوكيل الإخباري -

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وقعت شركة المدن الصناعية الأردنية، مذكرة تفاهم مع شركة بيت التصدير الأردني، لدعم وتنمية الصادرات الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي.وتنص المذكرة، وفقا لبيان المدن الصناعية اليوم الأحد، على تعاون الجانبين لدعم وتحفيز الصادرات الأردنية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من خلال تنفيذ أنشطة مشتركة مع القطاع الخاص والمصدرين لتوعيتهم بالأساليب الحديثة لترويج وتطوير الصادرات، بالإضافة الى الفرص التصديرية المتاحة وحوافز الاستثمار في المدن الصناعية، وتنفيذ أنشطة مشتركة للتوعية باتفاقيات التجارة الحرة وتبادل المعلومات والبيانات المتاحة بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق ببيانات التصدير.وأشارت الشركة، إلى أنه سيتم إدراج أسماء ومعلومات الاتصال بالشركات الصناعية العاملة في المدن الصناعية الأردنية التي يزيد عددها على 860 شركة ضمن منصة التصدير الأردنية التي أطلقتها شركة بيت التصدير أخيرا، فيما ستتاح معلومات بيئة الاستثمار في المدن الصناعية الأردنية في المنصة لتتاح أمام كافة رجال الأعمال والمستثمرين الراغبين بإقامة مشاريعهم في المدن الصناعية الأردنية التي تغطي مختلف مناطق المملكة.وقال مدير عام المدن الصناعية عمر جويعد، إن توقيع المذكرة يأتي قي سياق دعم الجهود التي تقودها شركة بيت التصدير الأردنية للترويج للصادرات المحلية خاصة وأن المدن الصناعية تضم العدد الأكبر من الشركات الصناعية التي تستفيد من خدمات منصة التصدير الأردنية وتديرها شركة بيت التصدير وتقدم من خلالها كافة الخدمات المتعلقة بالأنشطة التصديرية للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.