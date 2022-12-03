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السبت، 03-12-2022 12:53 م

مسؤول أوكراني: يجب خفض سعر برميل النفط الروسي لـ 30 دولارا

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الوكيل الإخباري - قال مساعد كبير للرئيس الأوكراني، اليوم السبت، إنه يتعين خفض الحد الأقصى لسعر الخام الروسي المنقول بحرا الذي اتفقت عليه مجموعة دول السبع وأستراليا إلى 30 دولارا للبرميل لاستهداف الاقتصاد الروسي على نحو أشد.

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وأضاف أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "كان هذا كل شيء اقترحته مجموعة ماكفول-يرماك، لكن من الضروري خفضه إلى 30 دولارا لتدمير اقتصاد العدو على نحو أسرع"، مشيرا بكلامه إلى مجموعة عمل دولية معنية بالعقوبات.


واتفقت مجموعة السبع وأستراليا على تحديد حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل. وكالات 

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