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الأحد، 20-11-2022 11:33 ص

خبير نفطي: توقع خفض أو تثبيت أسعار المحروقات الشهر المقبل بشرط

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الوكيل الإخباري - توقع الخبير النفطي هاشم عقل تثبيت أو اجراء تخفيض طفيف على أسعار المحروقات محلياً للشهر القادم، بشرط بقاء سعر برميل النفط عالمياً أقل من 90 دولاراً .اضافة اعلان



وقال عقل، إن أسعار النفط شهدت تقلبات بسيطة خلال الاسبوع الاول والثاني من الشهر الحالي، منوهاً إلى ان أسعار برميل النفط تذبذبت بين 92-97 دولاراً للبرميل.

وأشار إلى أن التحول الهبوطي الكبير حدث يومي الخميس والجمعة الماضيين، حيث هبط السعر إلى 89 دولارا للبرميل يوم الخميس و87 دولارا يوم الجمعة.

وبين ان حالة الأسعار لغاية تاريخ اليوم 11/20 هي ارتفاع أسعار بنزين 90 بـ 15 فلسا بنسبة 1.5% وبنزين 95 بـ 20 فلسا بنسبة 1.7% وارتفاع الديزل والكاز بـ 35 فلسا لان الفارق بين السعر المحلي والعالمي 60 فلسا.

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