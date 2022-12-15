مسؤول عراقي: الربط الكهربائي مع الأردن نهاية العام المقبل

الوكيل الإخباري - أكد وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل الخميس، على أن الربط الكهربائي مع الأردن سيكون نهاية العام المقبل، وذلك خلال لقائه وفدا أردنيا في بغداد.

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وتحدث الوزير العراقي عن دراسة لتطوير عمليات الربط للتوسع اكثر بين البلدين، بالإضافة للاستفادة من الخبرات الأردنية في مجال الطاقة المتجددة.



كما أشار وزير الصناعة والمعادن العراقي خالد البتال إلى ان اللقاء مع الوفد الأردني تناول عدد من الملفات المهمة المشتركة بين البلدين أبرزها ملف المدينة الاقتصادية بين البلدين والصناعة الدوائية و الفوسفات.