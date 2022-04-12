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الثلاثاء، 12-04-2022 03:45 م

مسؤول يكشف عن كميات الغاز المخزنة في ألمانيا وكم تكفيها

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الوكيل الإخباري -أشار رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية كلاس مولر إلى أن مصادر الطاقة البديلة واحتياطيات الغاز الحالية في ألمانيا ستكون كافية لتلبية الطلب حتى نهاية الصيف - مطلع سبتمبر القادم.

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وأضاف المسؤول الألماني أنه "يمكن تلبية الطلب على الطاقة في فترة الصيف في حال أوقفت روسيا بشكل فوري (غدا) إمدادات الغاز الطبيعي".

وقال مولر: "لو توقف الغاز عن التدفق من روسيا غدا وهو ما لا توجد مؤشرات على حدوثه فإن ألمانيا لديها مصادر أخرى (للطاقة) بالإضافة إلى مرافق تخزين الغاز على الرغم من عدم امتلائها بشكل كاف". 

وتعد روسيا أبرز مصدري الغاز للدول الأوروبية، إذ توفر قرابة 40% من الاحتياجيات الأوروبية من الوقود الأزرق، وفي العام 2020 بلغت إمدادات روسيا من الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي قرابة 157 مليار متر مكعب.

ويستعبد خبراء إمكانية الاستعاضة عن الغاز الروسي أو استبداله بشكل كامل في الدول الأوروبية. وتطالب روسيا المستهلكين في الدول الأوربية بسداد ثمن إمدادات الغاز من خلال آلية جديدة، وجاءت المطالب الروسية بعد أن تم فرض عقوبات عليها.

وبناء على مرسوم رئاسي روسي يتوجب على "الدول غير الصديقة"، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل.

 

روسيا اليوم

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