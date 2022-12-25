مساعٍ لتحويل مكة والمدينة لمركز جذب للفعاليات الاقتصادية الإسلامية

الوكيل الإخباري - تتحالف 3 كيانات اقتصادية لتحويل مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى مركز جذب لفعاليات المال والأعمال في العالم الإسلامي.

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ومن المقرر إقامة حفل برعاية الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، وبحضور ممثلين عن دول منظمة التعاون الإسلامي الـ57 وعدد من الدبلوماسيين، سيقام الأربعاء المقبل في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات.



وتشهد الاحتفالية توقيع اتفاقية شراكة نوعية بين الغرفة التجارية بمكة المكرمة، وغرفة المدينة المنورة، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بحضور رؤساء ومسؤولي الغرف الثلاث، بهدف استثمار المكانة المقدسة لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على مستوى العالم، وتحويلهما إلى مركز جذب لفعاليات الأعمال، ومنطلقا للمعرفة والإبداع المتعلق بالعالم الإسلامي والممارسات الإسلامية. ( الاقتصادية )

