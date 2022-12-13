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الثلاثاء، 13-12-2022 04:17 م

43 مليار دينار ودائع الجهاز المصرفي لنهاية تشرين الأول

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الوكيل الإخباري - نمت ودائع الجهاز المصرفي لنهاية تشرين الأول الماضي، بنسبة 6.1 % ، وصولا إلى 42.9 مليار دينار، مقارنة مع ما سجلته لنهاية عام 2021، بحسب النشرة المصرفية لجمعية البنوك.

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وأظهر إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك العاملة في الأردن نموا للفترة ذاتها ما نسبته 7.6 % ، لتصل إلى 32.3 مليار دينار، في حين شكّلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم ما نسبته 90.9 بالمئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية خلال تشرين الأول الماضي، وصولا إلى 29.4 مليار دينار، استحوذ قطاع الإنشاءات على ما نسبته 25 .4 % من إجمالي هذه التسهيلات.


وارتفع إجمالي الموجودات بواقع 2.250 مليار مع نهاية تشرين الأول لتصل إلى نحو 63.3 مليار دينار.


وفيما يخص مؤشرات المتانة المالية للبنوك العاملة في الأردن، أظهر الجهاز المصرفي متانة في معظم المؤشرات إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.1 % للنصف الأول من العام الحالي، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي والبالغ 12 بالمئة ومن مقررات لجنة بازل 3، والبالغ 10.5 % ، وبلغت نسبة السيولية القانونية في البنوك 136.7 % ، وهي أعلى بنسبة 100 % عن الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي، وبلغت نسبة الديون العاملة في الجهاز المصرفي 4.6 % ، وهي نسبة منخفضة وضمن المستويات الآمنة عالميا، في حين بلغت نسبة التغطية لها 83.4 % ، وهي نسبة مرتفعة.

 


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