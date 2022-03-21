مصر.. البورصة تربح مليارات الجنيهات في 5 دقائق

الوكيل الإخباري - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة صباح اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بزيادة أسعار الفائدة بنسبة 1%.

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وربح رأس المال السوقي 8.1 مليار جنيه بعد مرور 5 دقائق، ليصل إلى مستوى 716.409 مليار جنيه، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2% ليصل إلى مستوى 11193 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 1933 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.87% ليصل إلى مستوى 13657 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.69% ليصل إلى مستوى 4445 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 1931 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 2917 نقطة.



كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركتي أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، لعدد 40 مليون سهم للأولى بقيمة 12.4 مليون جنيه، و12 مليون سهم للثانية بقيمة 26.9 مليون جنيه.

روسيا اليوم