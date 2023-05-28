بريطانيا.. سوناك يسعى لوضع حد أقصى لأسعار الأغذية الأساسية

الوكيل الإخباري - يسعى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للتوصل إلى اتفاق مع محلات السوبر ماركت من أجل فرض حدود قصوى على أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والحليب في خطوة تهدف إلى كبح التضخم.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "صنداي تليغراف" فإن المقترح الذي تعده حكومة سوناك لا يزال قيد الإعداد، وأن مشاركة تجار التجزئة ستكون طوعية.



وتواجه الأسر البريطانية ضغوطا معيشية حادة في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الاقتراض، وهو ما دفع سوناك لجعل خفض أسعار المستهلكين محور سياسة حكومته وتعهد بخض التضخم إلى نحو 5 بالمئة بحلول نهاية العام.



وتراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى 8.7 بالمئة في أبريل الماضي، انخفضت من 10.1 بالمئة في مارس، في أسرع وتيرة هبوط للتضخم منذ نحو 30 عاما، وهي المرة الأولى التي يهبط فيها إلى خانة الآحاد منذ أغسطس الماضي.



وعزا مكتب الإحصاءات الوطنية هذا الانخفاض في التضخم إلى تكاليف الغاز والكهرباء التي ظلت مستقرة في أبريل مقارنة بالقفزة غير المسبوقة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي. ( سكاي نيوز )

