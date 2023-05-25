صدور بيانات هامة للفيدرالي الامريكي والأسواق تتحرك

الوكيل الإخباري - صدرت الآن بعض البيانات الهامة التي من شأنها أن تعطي لمحة عامة عن توجهات الفيدرالي الامريكي الفترة القادمة، حيث جاءت الآن بيانات البطالة الأسبوعية وبيانات الناتج المحلي مخالفتين للتوقعات.



وتعكس البيانات اليوم رؤية مغايرة لرؤية الفيدرالي الذي يرغب في سوق عمل ضعيف وبطالة أكبر لتحقيق ركود ناعم ومن ثم انخفاض التضخم، حيث إن طلبات إعانات البطالة انخفضت، أي جاءت أقل من توقعات الأسواق.



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وصدرت بيانات الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي الربع سنوية، وسجلت نموًا بنسبة 1.3%، فيما كان من المتوقع أن تسجل نموًا بنسبة 1.1%، وسجلت بالقراءة السابقة نموًا قدره 2.6%.



أما بالنسبة لأسعار الناتج المحلي الأمريكي فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 4.2%، بينما سجلت في القراءة السابقة 3.9%، فيما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 4%.



كما صدرت بيانات الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي الربع سنوية، وسجلت نموًا بنسبة 1.3%، فيما كان من المتوقع أن تسجل نموًا بنسبة 1.1%، وسجلت بالقراءة السابقة نموًا قدره 2.6%. ( investing )