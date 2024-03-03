الأحد 03-03-2024
الوكيل الاخباري
 

8 إصابات بحوادث متفرقة على طرق خارجية

السير تدعو توخي الحذر لسالكي هذا الطريق

شاهد - لحظة شن الاحتلال أحزمة نارية على خان يونس ودير البلح

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال منزلا شمال مدينة غزة

القيادة المركزية الأميركية تبث مشاهد لإنزال مساعدات إغاثية لغزة

الضباب يلف العاصمة عمّان - صور

التربية تطرح عطاءات لصيانة مدارس

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

مجلس الأمن يعبر عن قلقه إزاء مجزرة دوار النابلسي بغزة

وفيات الاحد 3/ 3/ 2024

الأحد، 03-03-2024 07:33 ص

مصر.. تجار العملة في مأزق مع انهيار دولار السوق السوداء

474

الوكيل الإخباري - تسيطر حالة الارتباك على السوق الموازية للصرف في مصر، حيث تحدث متعاملون عن استمرار تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى مستويات بين 45 إلى 46 جنيها خلال الساعات الماضية.

اضافة اعلان


ومع استمرار نزول سعر صرف الدولار في السوق الموازية، فقد زاد المعروض بنسبة كبيرة مع فشل الشائعات التي يطلقها التجار والمضاربون، في خلق بيئة مناسبة لعودة صعود الدولار الأسود.


وعلى الصفحات التي تتابع أسعار صرف الدولار على منصات التواصل الاجتماعي، تحول الحديث عند الدولار إلى معارك شرسة بين من يراهنون على أن تراجع سعر الدولار في السوق السوداء مؤقت، وبين من يرون أن الأزمة أوشكت على الانتهاء بشكل كامل مع إتمام الحكومة المصرية عدة صفقات من العيار الثقيل أهمها مشروع رأس الحكمة.

وتسلمت الحكومة المصرية 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" على الساحل الشماليّ الغربيّ لمصر، وبذلك تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعليّ.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
f1bb29d9-صادرات-الأردن_0

الأردن: مستويات غير مسبوقة لنسبة تغطية الصادرات الصناعية لإجمالي المستوردات

11010000

تراجع عجز التجارة التركي 42.3%

451452

قمة منتدى الدول المصدرة للغاز تنطلق اليوم في الجزائر

1202430113019961204974

مع الإرتفاع الكبير على الذهب .. كم بلغ سعر الليرة في الأردن ؟

010

النفط يحقق مكاسب أسبوعية مع ترقب الأسواق لقرار أوبك+

main_image6562fe663523b-780x405

24.5 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية لشهر شباط الماضي

أخبار متعلقة
451452

قمة منتدى الدول المصدرة للغاز تنطلق اليوم في الجزائر

541

يلين: مصر تقترب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي

104

مصر تستكمل حصولها على 10 مليارات دولار من صفقة رأس الحكمة

1709300152680

انطلاق فعاليات الاجتماع الوزاري لمنتدى البلدان المصدرة للغاز بالجزائر

image

رأس الحكمة في مصر.. الإمارات ستضخ 35 مليار دولار استثمارات مباشرة خلال شهرين

EgyptianPound_800x533_L_1656526489

انهيار قوي لدولار السوق السوداء أمام الجنيه المصري