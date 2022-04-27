مصر تستعد لبدء الإنتاج التجريبي من كشف إيقات للذهب



الوكيل الاخباري-قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، إن ارتفاع الأسعار العالمية للبترول والغاز شجع الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف بهدف تحقيق اكتشافات جديدة خاصة في ظل التعافي العالمي من جائحة كورونا.



وأضاف الوزير في بيان، عن الوزارة اليوم الأربعاء، أنه يتم حالياً تكثيف عمليات البحث عن الذهب والاستعداد لبدء الإنتاج التجريبي من كشف إيقات للذهب في جنوب مصر خلال الفترة المقبلة.



وأشار الوزير إلى أن مصر تقوم حالياً بتصدير شحنات من الغاز الطبيعي المسال من وحدتي الإسالة بإدكو ودمياط بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتوفير فائض للتصدير.





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