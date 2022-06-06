مصر تطلب زيوتاً نباتية من خلال ممارسة دولية للتسليم بين 5 و25 أغسطس

الوكيل الاخباري-قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، وهي جهة الشراء الحكومية للحبوب في مصر، إنها تسعى لشراء زيوت نباتية من خلال ممارسة دولية للتسليم خلال الفترة من 5 أغسطس إلى 25 من الشهر نفسه.



وأضافت الهيئة أنه ينبغي على المتعاملين تقديم العروض من أجل السداد عند الاطلاع أو بخطاب ائتمان مدته 180 يوما، وأنها ستختار بين العرضين، مشيرة إلى أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو 8 يونيو.



وأعلنت الهيئة أيضا ممارسة محدودة لتوريد زيت خام لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بحد أدنى 3000 طن زيت صويا و1000 طن زيت دوار الشمس للتسليم خلال الفترة من 25 يوليو إلى 15 أغسطس 2022.



وفي مناقصة زيوت سابقة خلال أبريل الماضي، ألغت الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصتها الدولية واختارت شراء 56500 طن من الزيوت بدلا من ذلك.

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