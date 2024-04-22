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الإثنين، 22-04-2024 01:35 م

مصر توقف تصدير الغاز المسال اعتباراً من أيار المقبل

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الوكيل الإخباري- كشف المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، عن إيقاف تصدير الغاز المسال اعتباراً من مطلع شهر أيار المقبل.

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وأوضح عبد العزيز، خلال مداخلة تلفونية عبر برنامج "كلمة أخيرة"، أن القرار خطط له منذ فترة وليس له علاقة بقطع الكهرباء.


وشدد على أن هذا لا يمثل خللاً بعقود حيث لا توجد عقود مبرمة حول تصدير الغاز المسال فقط.


وأوضح أن "الخبر ليس جديدًا وهو معلن منذ العام الماضي وأوضحنا أنه مع زيادة الاستهلاك مع ارتفاع درجات الحرارة سيتم إيقاف تصدير الغاز في أشهر الصيف".


وقال: "طبق بالفعل العام الماضي من شهر أيار حتى انتهاء فصل الصيف وحصل السنة الماضية وبعد انتهاء الصيف عاودنا التصدير مجددًا وهو إيقاف مؤقت وليس دائم لتوجيه كل الكميات للسوق ".


وكشفت وسائل إعلام مصرية أن وزارة البترول والثروة المعدنية، قررت وقف تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال للخارج، اعتباراً من الشهر المقبل وذلك لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود في فصل الصيف، وسط ارتفاع الاستهلاك.


وبحسب مصدر في وزارة البترول لصحيفة "فيتو" المصرية، فأن الوزارة صدرت خلال مارس الماضي وأبريل الجاري كميات من الغاز المسال تقارب 80 ألف طن إلى أسواق أوروبا.


وتدرس مصر شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق بهدف تفادي حدوث نقص في الوقود خلال صيف 2024، رغم الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر والتي تشكل تحدياً أمامها.


وستكون هذه الخطوة بمثابة تحول كبير بالنسبة لمصر، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2018، عندما عزز حقل "ظهر" الضخم الإنتاج المحلي في مصر ، مما حول البلاد إلى مصدر للوقود.


ويشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف مؤخراً أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي تراجعت بواقع 7.2 مليار دولار أي ما يعادل نسبة 74 بالمئة، لتسجل في العام 2023 مستوى 2.5 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار في العام 2022.


والصيف الماضي، تسببت درجات الحرارة المرتفعة التي تزيد عن 35 درجة مئوية، في انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعة أو ساعتين يوميًا.

RT

 




 

 


 

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