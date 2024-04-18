الخميس 18-04-2024
الوكيل الاخباري
 

التربية: بدء العطلة الصيفية بـ 26 حزيران القادم

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من نابلس بينهم فتاة

هام من التربية حول أرقام جلوس امتحان التوجيهي واعداد الطلبة المحرومين

أسعار غرام الذهب في الاردن اليوم

الصفدي: إسرائيل تحاول قتل الأونروا ويجب ألا نسمح لها بذلك

سلطة منطقة العقبة تحذر سكانها من موجة غبارية

تنظيم الاتصالات: مصدر التشويش على تحديد المواقع هو إسرائيل

أسعار الذهب عالمياً تواصل التحليق لمستويات قياسية

"كواد كابتر".. حيلة إسرائيلية جديدة لاستهداف الفلسطينيين في غزة

قطر تسعر خام الشاهين تحميل حزيران عند أعلى علاوة في 6 أشهر

الخميس، 18-04-2024 09:48 ص

اتفاقية عراقية أمريكية لالتقاط الغاز الطبيعي من حقول النفط

main_image6620ad6d447b5

الوكيل الإخباري - وقعت شركات عراقية وأمريكية سلسلة من الاتفاقيات يوم الأربعاء لالتقاط الغاز الطبيعي الذي عادة ما يتم حرقه في حقول النفط العراقية واستغلاله في إنتاج الكهرباء محليا بما يقلل الاعتماد على الجارة إيران في مجال الطاقة.

اضافة اعلان


ويمثل تعزيز استقلال العراق في مجال الطاقة وتقليل اعتماده على إيران هدفا رئيسيا للسياسة الخارجية الأمريكية.

 

والعراق أحد أكبر منتجي النفط والغاز في العالم لكن حقوله عانت لسنوات من نقص الاستثمار. ومنذ عام 2018 تضطر واشنطن لإصدار إعفاءات للعراق من العقوبات المفروضة على إيران بما يسمح لبغداد بشراء كهرباء من الجمهورية الإسلامية.


وتهدف الاتفاقيات، التي تم توقيعها في واشنطن بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ومسؤولين أمريكيين، إلى التشجيع على الاستثمار في معالجة 300 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي في حقل بن عمر النفطي.


ووقعت شركة غاز الحلفاية التابعة لمجموعة ربان السفينة العراقية اتفاقية مع شركة غاز الجنوب العراقية للاستثمار في معالجة الغاز.


ومن بين الشركات الأمريكية التي وقعت مذكرات تفاهم مع كيانات عراقية بشأن المشاريع شركة كيه.بي.آر وبيكر هيوز وجنرال إلكتريك. ولم تفصح الشركات عن القيمة النقدية المتوقعة للاتفاقيات.


ويمكن أن يساعد التقاط الغاز وحرقه لاستخدامه في إنتاج الكهرباء في مكافحة تغير المناخ أيضا، إذ إن حرقه يهدر الوقود ولا يسهم في تقليل الطلب على إمدادات الغاز من إيران.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
LYNXNPEK3H002_L

المؤشر نيكي الياباني يفتح على تراجع 0.57‭ ‬بالمئة

ذهب 4

أسعار غرام الذهب في الاردن اليوم

33

البنك المركزي الأوروبي : إشارات على تعافي اقتصاد منطقة اليورو

أسعار-الدولار-اليوم-مقابل-الجنيه-1713097411-1

مصر تترقب مليار دولار من البنك الدولي لدعم الموازنة

file

أسعار الذهب عالمياً تواصل التحليق لمستويات قياسية

LYNXMPEB3M0X2_L

قطر تسعر خام الشاهين تحميل حزيران عند أعلى علاوة في 6 أشهر

أخبار متعلقة
33

هذا ما ينتظر أسواق النفط بعد الهجوم الإيراني

3069571d784b95a280b4598b0f8efc44

تزامنا مع اقتراب الرد الإيراني .. ارتفاع أسعار النفط عالميا

1682583502383

انخفاض صادرات العراق النفطية إلى أمريكا خلال أسبوع

01452.

إنتاج النفط الخام الأميركي يتراجع خلال شهر كانون الثاني الماضي

010

أسهم أوروبا تستقر وسط ترقب لبيانات اقتصادية هامة

001010

صحيفة: ارتفاع إنتاج الغاز الروسي بـ 10% في أول شهرين من 2024