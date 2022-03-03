الخميس 03-03-2022
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الخميس، 03-03-2022 11:56 ص

مصر : نشاط القطاع الخاص ينكمش للشهر الـ15

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الوكيل الاخباري- أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الخميس أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الخامس عشر على التوالي في فبراير/شباط وتراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة مع انخفاض المعنويات إلى أدنى مستوى منذ قرابة عشر سنوات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره آي.إتش.إس ماركت إلى 48.1 من 47.9 في يناير/كانون الثاني ليظل أقل من مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.

وقالت آي.إتش.إس ماركت إن الإنتاج والطلبيات الجديدة خلال فبراير واصلا الانكماش المستمر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020. وأضافت أن ثمة أدلة تشير إلى أن ارتفاع الأسعار مؤخرا ساهم في انخفاض الطلب.

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