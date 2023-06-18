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الأحد، 18-06-2023 02:56 م

ناخبو جنيف يرفضون زيادة الضريبة على أغنى الأغنياء في سويسرا

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الوكيل الإخباري - رفض الناخبون في جنيف رفع ضريبة "التضامن" على أغنى الأغنياء الذين يمثلون نسبة 1 % و يعيشون في ثاني أكبر مدينة في سويسرا.

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وذكرت "بلومبيرج" للأنباء أن أكثر من 55% صوتوا ضد الخطة، وفقا للنتائج الحكومية الأولية التي نشرت اليوم.


وكان ائتلاف من النواب اليساريين والنقابات والنشطاء قد اقترحوا زيادة الضريبة على الأغنياء بصورة مؤقتة من 1% إلى 1.5% على الأفراد الذين يملكون أكثر من 3 ملايين فرانك (3.4 مليون دولار) وذلك بهدف تعزيز الإيرادات النقدية.


وعارضت حكومة جنيف الثرية زيادة الضرائب، قائلة إن عائدات الضرائب كافية للتعامل مع التداعيات الاجتماعية .


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