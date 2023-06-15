هذه الدولة تشهد أكبر نزوح جماعي للمليونيرات عالميا في 2023

الوكيل الإخباري - قالت شركة "Henley & Partners"، إن الصين ستشهد أكبر تدفق خروج صافي لأصحاب الملايين على مستوى العالم هذا العام مع تباطؤ نمو ثروة البلاد.



وتقدر الشركة الاستشارية أن الصين ستخسر 13500 فرد من أصحاب الثروات العالية بثروة قابلة للاستثمار تزيد عن مليون دولار، تليها الهند بخروج جماعي يبلغ 6500، والمملكة المتحدة بـ 3200، وفقاً لتقرير "هينلي" الخاص عن هجرة الثروات.

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وبالنسبة للصين، فإن حملة الرئيس شي جين بينغ من أجل "الرخاء المشترك" دفعت رواد الأعمال الصينيين للبحث عن أماكن أكثر ترحيباً مثل سنغافورة، أو وضعوا خطة احتياطية في السنوات الأخيرة، في حين أن القيود المفروضة لفترات طويلة أدت إلى زيادة أسباب عيش الأثرياء في الخارج.



من جانبه، قال رئيس الأبحاث في شركة "New World Wealth" لاستخبارات الثروات، أندرو أمويلز، في التقرير: "لقد تباطأ نمو الثروة العامة في الصين خلال السنوات القليلة الماضية، مما يعني أن التدفقات الخارجة الأخيرة قد تكون أكثر ضرراً من المعتاد".



وكتب أن اقتصاد الصين نما بقوة من عام 2000 إلى عام 2017، لكن نمو الثروة وأعداد المليونيرات في البلاد كان ضئيلاً منذ ذلك الحين.



وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يتضاعف خروج أصحاب الثروات من المملكة المتحدة، مما يجعلها ثالث أكبر خاسر من أصحاب الملايين على مستوى العالم، تليها روسيا في المركز الرابع، وفقاً للتقرير، الذي استشهد بمشاكل من الجدل حول دافعي الضرائب غير المقيمين بعد "بريكست".



من ناحية أخرى، من المتوقع أن تتفوق أستراليا على الإمارات لتصبح الدولة الأولى في جذب الأثرياء، وتحتل سنغافورة المرتبة الثالثة، إذ سينتقل حوالي 5200 مليونير إلى أستراليا هذا العام، بينما من المتوقع أن تجتذب الإمارات 4500 مليونير. ( العربية نت)

