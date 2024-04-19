نقيب الذهب يحذر من طريقة بيع مضللة في الأسواق المحلية

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة



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حذر نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان من عيار ذهب "قليل" غير مدموغ بمؤسسة المواصفات والمقاييس يروج له بهدف تضليل المواطن منه غرام 9 و 14.وقال علان لـ "الوكيل الاخباري" إنه لا يباع بالاسواق الاردنية إلا ثلاثة عيارات من الذهب بالواجهات هي 24 و21 و18 غرام .ونوه أن أي عيارات ذهب غير هذه تباع بهدف تضليل المواطن٬ مشيرا إلى أنه يوجد فقط "حلق أطفال" أقل من غرام يباع بالأسواق.وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 48.00 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 46.0 ديناراً للشراء منهم، بينما وصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 42.90 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 39.40 ديناراً للشراء منهم وفق تسعيرة النقابة.