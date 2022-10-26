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الأربعاء، 26-10-2022 11:27 ص

نمو المبادلات التجارية بين الأردن وقطر منذ مطلع 2022

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الوكيل الإخباري - تجاوز حجم المبادلات التجارية بين الأردن وقطر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ما قيمته 500 مليون ريال (137.3 مليون دولار)، بارتفاع نسبته 4.8 بالمئة، مقارنة بـ 476 مليون ريال (130.7 مليون دولار) خلال الفترة المقابلة من العام 2021، وفقا لبيانات وأرقام إحصائية تحليلية لجهاز التخطيط والإحصاء القطري.

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وتوقعت البيانات الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفاع المبادلات التجارية بين الأردن وقطر حتى نهاية العام الحالي وخلال العام 2023، استنادا إلى استمرار وتيرة نمو التبادل التجاري وحركة الاستيراد والتصدير بين البلدين، بمساهمة ملموسة من القطاع الخاص الأردني والقطري.

وتتركز الصادرات الأردنية إلى قطر على المواد والمنتجات الغذائية الطازجة والمصنعة، مثل العديد من أصناف الخضار والفاكهة، واللحوم، التمور بأنواعها، والأجبان والألبان الطازجة، واللحوم ومشتقاتها، والدواجن ومشتقاتها، والحبوب، والحلويات، والكعك بأنواعه، والأرز، والعصائر، والمكسرات، والزيوت والسمنة بأنواعهما، والمخللات، والأعشاب، والعسل، والطيور، والقهوة الأردنية، والبيض.


أما صادرات قطر للأردن، فتشمل المواد الكيماوية المتنوعة، مثل زيوت السيارات وحمض السلوفنيك واللوترين وقوالب الألمنيوم، والبارافين، والبولي إثيلين، وقضبان الحديد، والأسمدة الكيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، وأكياس البلاستيك، وزيوت محركات السيارات، والسماد العضوي، والمحاليل الطبية، إضافة إلى بعض السلع والمنتجات الغذائية.

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