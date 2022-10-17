الإثنين 17-10-2022
الوكيل الاخباري

زيادين: الأردن يؤمن بضرورة إعادة ضبط العولمة

فيضانات نيجيريا تودي بحياة 600 شخص

اعلان هام لطلبة مكرمة الجيش في الجامعة الأردنية- وثيقة

إصابة بتدهور صهريج محروقات على طريق المطار

إغلاق مسرب من طريق المطار إثر تدهور مركبة شحن- صور

ما هي الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية؟

ألمانيا: طيارو شركة يورو وينغز يبدأون إضرابا يستمر 3 أيام

توقيف شخصين على خلفية قضايا فساد بملايين الدنانير

نادي الأسير: 5300 حالة اعتقال سجلت منذ مطلع العام

عقل: انخفاض أسعار البنزين عالمياً 2 %

 
الإثنين، 17-10-2022 09:55 ص

نيكي الياباني يغلق منخفضا 1.16% في بورصة طوكيو

19_2019-637050020672474568-247


الوكيل الإخباري - أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا 1.16% في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الاثنين، مسجلا 26775.79 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.98% إلى 1879.56 نقطة.

اضافة اعلان


وتراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.62% بينما خسر مؤشر هانغ سنغ تيك 1.84%.


وقلص مؤشر شنغهاي المركب الصيني خسائره السابقة وارتفع 0.2%.


وفي أستراليا تراجع مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 1.14%، وقلص مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية خسائره السابقة وارتفع 0.2%.

 

وتراجع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.80%.

 

CNBC

إقرأ ايضا
1640948857247

عقل: انخفاض أسعار البنزين عالمياً 2 %

0L5A0229

%29 ارتفاع حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار في الأردن

634d0f874236045961234226

غازبروم: مركز الغاز في تركيا قد يحل مشاكل السيل الشمالي

BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753 (1)

أسعار النفط تعمق مكاسبها بداية تعاملات الأسبوع بعد تراجع الدولار

بنك-الشعب-الصيني-يضخ-129-مليار-دولار-في-الأسواق-المالية

بنك الشعب الصيني يبقي أسعار الفائدة متوسطة الأجل دون تغيير

ذهب خاص

خلال ساعة فقط .. ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن

أخبار متعلقة
41-21

اليابان: مؤشرات الأسهم تواصل الصعود

61053455_303

إعادة طرح عطاء لشراء 100-120 ألف طن من القمح

306383_59_1628776417

الجغبير: صندوق دعم وتطوير الصناعة يحفز زيادة الإنتاجية

أيهما-أفضل-الاستثمار-في-الذهب-أو-الأسهم

نصائح هامة للأردنيين الراغبين بالاستثمار في العملات أو الذهب

فلوس2

قرار رفع أسعار الفائدة في الأردن يدخل حيز التنفيذ اليوم

وقود

توقعات بتخفيض أسعار البنزين في الأردن للشهر المقبل