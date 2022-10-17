نيكي الياباني يغلق منخفضا 1.16% في بورصة طوكيو

الوكيل الإخباري - أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا 1.16% في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الاثنين، مسجلا 26775.79 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.98% إلى 1879.56 نقطة.

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وتراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.62% بينما خسر مؤشر هانغ سنغ تيك 1.84%.



وقلص مؤشر شنغهاي المركب الصيني خسائره السابقة وارتفع 0.2%.



وفي أستراليا تراجع مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 1.14%، وقلص مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية خسائره السابقة وارتفع 0.2%.

وتراجع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.80%.

CNBC