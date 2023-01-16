هام من الباص السريع حول التنقل بين المسارات

الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة المتكاملة للنقل المتعدد ( المُشغلة للباص السريع) أنه يمكن لمستخدمي الباص التنقل بين مسارات باص عمّان وخطوط حافلات التردد السريع BRT ( الباص السريع) خلال 60 دقيقة، بشرط مرور أكثر من 5 دقائق على الختم الأول.

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وقالت الشركة، في منشور لها، عبر "فيسبوك" أنه يتوجب على مستخدم الباص دفع فرق الأجرة لتصل القيمة الإجمالية إلى 65 قرشاً.



وأكدت أن ذلك يأتي استكمالاً لخطة تكاملية خطوط النقل العام وأجور النقل ضمن خطة التنقل المجاني بين مسارات باص عمّان و خطوط حافلات التردد السريع BRT.



