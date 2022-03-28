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الإثنين، 28-03-2022 11:26 ص

هام من الضريبة حول تقديم إقرار الدخل

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الوكيل الإخباري - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين من التجار والصناعيين ومؤدي الخدمات بما فيهم المهنيين والحرفيين الى اهمية المبادرة بتقديم اقرار ضريبة الدخل عن عام 2021 ودفع المبالغ المعلنة فيها إلكترونيا قبل نهاية نيسان المقبل، وهو آخر موعد قانوني لتقديم الإقرار عن عام 2021 ودفع المبالغ المعلنة فيه دون غرامات.اضافة اعلان

 
ودعت الدائرة المكلفين كافة الى عدم تأخير تقديم الإقرار وتسديد الضريبة حتى نهاية الفترة القانونية تجنبا لتعرضهم للغرامات القانونية.
 
وفيما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتب و أجور شهرية أشارت الدائرة إلى انهم ملزمون بتقديم إقرار ضريبة الدخل حال تجاوز الدخل الإجمالي السنوي 9 آلاف دينار لغير المعيل، و18 ألف دينار للمعيل.
 
وبينت أن اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور من جهة العمل لا يعفي المكلفين الذين تتجاوز دخولهم السنوية الحد المقرر للإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل.
 
وكذلك دعت المتقاعدين ممن تزيد رواتبهم التقاعدية شهريا عن 2500 دينار الى المبادرة الى تقديم إقرار ضريبة الدخل عن عام 2021.

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