الأمم المتحدة: الجائحة فاقمت الضغط على الأمن الغذائي الأردني

الوكيل الإخباري - أطلقت منظمة الأمم المتحدة اليوم الاثنين “ملخص سياسة” نحو تنفيذ الأمن الغذائي في الأردن، أوصى بتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لإنجاح تنفيذ “استراتيجية الأمن الغذائي” في المملكة.

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وبحسب بيان، ذكر الملخص أن الأردن لم يواجه بعد مشكلات خطيرة تتعلق بوفرة الغذاء، إلّا أن التحديات الكبيرة يمكن أن تؤثر على الأمن الغذائي للبلاد بما في ذلك الإطار التشريعي المجزأ، والحاجة إلى تحسين استخدام المياه، والاعتماد على الأغذية المستوردة والعواقب الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا.



ولفت الملخص إلى أن الأردن يستورد سنويًا نحو 4 مليارات دولار من المنتجات الغذائية والزراعية حيث يعد فقيرا بالموارد المائية والطاقة؛ اذ يبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه أقل من 100 متر مكعب.



كما تفاقم الضغط على الأمن الغذائي الأردني بسبب جائحة كورونا والتي كان لها تأثير على جميع المجالات، ما أثر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنصوص عليها في خطة عام 2030.