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السبت، 29-01-2022 02:42 م

أبو عاقولة: قطاع الشحن والتخليص شريانٌ للاقتصاد

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الوكيل الاخباري - أكّد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، أن القطاع أصبح في عهد الملك عبدالله الثاني، شرياناً رئيسياً للاقتصاد الوطني

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وقال أبو عاقولة في بيان اليوم السبت، بمناسبة احتفالات المملكة بعيد ميلاد الملك عبد الله الثاني، إن جلالته يوجه دائماً لتطوير ودعم القطاعات كافة، بما يمكّنها من أداء رسالتها تجاه الاقتصاد الوطني.


وأضاف "أن القطاع شهد نقلة نوعية في عهد الملك عبدالله الثاني، ووصل إلى مراحل متقدمة من النمو والتوسع والجودة في الأداء بفضل التوجيهات الملكية الرامية إلى إيلاء القطاع الاهتمام، وإيجاد الحلول لكل مشاكله، بما ينعكس إيجابياً على السوق المحلية، ويحفز تجارة الترانزيت".


ورفع مجلس إدارة النقابة والهيئة العامة لها، أسمى التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده الميمون، متمنين له موفور الصحة والعافية.

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