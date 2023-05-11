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الخميس، 11-05-2023 09:39 ص

هبوط الدولار أمام الين الياباني

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الوكيل الاخباري- تراجع الدولار لليوم الثاني على التوالي أمام الين، متأثرا بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد تباطؤ التضخم، ما منح المتعاملين المزيد من الثقة في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) انتهى من رفع أسعار الفائدة.

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وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، اليوم الخميس، تراجعت العملة الأميركية 0.26 بالمئة إلى 134.025 ين في التعاملات الآسيوية الصباحية، بعدما انخفضت في وقت سابق إلى 133.895.


ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية بينها الين، 0.05 بالمئة إلى 101.36.


وهبطت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 3.4252 بالمئة خلال التعاملات بطوكيو، بعدما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي أقل من 5 بالمئة للمرة الأولى منذ عامين.


وصعد اليورو 0.05 بالمئة إلى 1.09885 دولار، وارتفع الجنيه الإسترليني 0.04 بالمئة إلى 1.2631 دولار.


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