هبوط الدولار اليوم الاربعاء

الوكيل الاخباري - هبط الدولار الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما تترقب الأنظار القرار الذي سيصدره الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق اليوم بشأن أسعار الفائدة.

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وأظهرت بيانات الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين مما يعني تباطؤ سوق العمل وهو ما قد يساعد الفيدرالي في مكافحة التضخم.



وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة 0.25 بالمئة إلى 101.70 نقطة بحلول الساعة 03:35 بتوقيت غرينتش.



ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس اليوم، لكن تركيز المستثمرين سينصب على أي مؤشرات يصدرها البنك بشأن ما إذا كان سيوقف مؤقتا رفع الفائدة أم أنه سيواصل التشديد.



وأظهر مؤشر CME FedWatch بلوغ توقعات الأسواق بأن يرفع الفيدرالي معدلات الفائدة بـ 25 نقطة أساس 86.7 بالمئة، مقابل 13.3 بالمئة يتوقعون إبقاءها على ثبات.



في غضون ذلك، ارتفع اليورو 0.25 بالمئة إلى 1.1026 دولار مواصلا ارتفاعات الليلة الماضية قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي الخميس.

سكاي نيوز