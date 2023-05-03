الأربعاء 03-05-2023
الوكيل الاخباري

اصابة 13 شخصاً إثر حادثي تصادم منفصلين في عمّان

لم تخرج من المنزل منذ 16 عاما .. إخلاء مريضة وزنها 400 كيلوغرام من الزرقاء إلى عمان

فرص غير مستغلة بقطاع الصناعات الحرفية بقيمة 200 مليون دينار في الأردن

أردني يسقط من الطابق الثالث في تركيا ووالدته تناشد بإخلائه إلى الأردن

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الاردن اليوم

صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو اقتصادات الدول العربية في 2023

الأشغال تتعامل مع المخلفات الناتجة عن حادث سير على الطريق الصحراوي

النفط يستقر وسط ترقب لقرارات الفائدة من بنوك مركزية كبرى

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين والمقابلات الشخصية

هدوء في تداولات المعدن الأصفر عالمياً والأسواق تترقب قرار الفيدرالي

 
الأربعاء، 03-05-2023 07:18 ص

هبوط الدولار اليوم الاربعاء

دولار 2


الوكيل الاخباري - هبط الدولار الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما تترقب الأنظار القرار الذي سيصدره الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق اليوم بشأن أسعار الفائدة.

اضافة اعلان


وأظهرت بيانات الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين مما يعني تباطؤ سوق العمل وهو ما قد يساعد الفيدرالي في مكافحة التضخم.


وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة 0.25 بالمئة إلى 101.70 نقطة بحلول الساعة 03:35 بتوقيت غرينتش.


ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس اليوم، لكن تركيز المستثمرين سينصب على أي مؤشرات يصدرها البنك بشأن ما إذا كان سيوقف مؤقتا رفع الفائدة أم أنه سيواصل التشديد.


وأظهر مؤشر CME FedWatch بلوغ توقعات الأسواق بأن يرفع الفيدرالي معدلات الفائدة بـ 25 نقطة أساس 86.7 بالمئة، مقابل 13.3 بالمئة يتوقعون إبقاءها على ثبات.


في غضون ذلك، ارتفع اليورو 0.25 بالمئة إلى 1.1026 دولار مواصلا ارتفاعات الليلة الماضية قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي الخميس.

 

سكاي نيوز


إقرأ ايضا
447794

فرص غير مستغلة بقطاع الصناعات الحرفية بقيمة 200 مليون دينار في الأردن

ذهب خاص

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الاردن اليوم

62728

صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو اقتصادات الدول العربية في 2023

5582

النفط يستقر وسط ترقب لقرارات الفائدة من بنوك مركزية كبرى

ذهب3

هدوء في تداولات المعدن الأصفر عالمياً والأسواق تترقب قرار الفيدرالي

كيفية-توفير-المال-من-الراتب

كيف يجب التعامل مع الراتب الشهري؟ تقرير دولي يجيب

أخبار متعلقة
ذهب

المعدن الأصفر يخسر بريقه ويتراجع عالمياً في أسبوع

ذهب2

الذهب يصعد عالمياً مع زيادة الرهانات على وقف رفع الفائدة

تت

التضخم في أميركا يواصل التراجع للشهر التاسع على التوالي

2160921-1609645692 (1)

الدولار ينخفض قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية

545

الذهب عالمياً يعزز مكاسبه فوق 2000 دولار

2156661-1252256406

الجنيه المصري يحتل المرتبة السادسة بين أسوأ العملات أداء