هبوط حاد في سعر الذهب عالميا بعد تصريحات الفيدرالي الأمريكي

الوكيل الاخباري- انخفض سعر الذهب بقوة تزامنا مع تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، الذي أكد فيها أن المجلس لن يتوقف عن رفع الفائدة حتى يرى انكسارا واضحا في مؤشرات التضخم



وهبط الذهب بنسبة 0.41% ليتداول عند 1816 دولارا للأوقية، في الوقت الذي ارتفعت فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 3.08% لتسجل 2.968 وهي أعلى نقطة اليوم





وارتفع الذهب في تعاملات بآسيا، حتى مع استئناف الدولار ببطء لاتجاه تصاعدي واستئناف عوائد سندات الخزانة الأمريكية صعودها



ونجح الذهب في الارتفاع أكثر من 0.38% ليتداول عند 1830.95 دولارا للأوقية في العقود الفورية، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.88% لتتداول قرب الـ1830 دولارا للأوقية، مستغلة هبوط الدولار الأمريكي 0.76% ليهبط أدنى مستويات الـ103.5 أمام سلة من العملات الأجنبية.

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