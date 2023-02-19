هذا ما يفعله كبار مليارديرات العالم بالذهب.. هل يجب اتباع خطاهم؟

الوكيل الإخباري - ظل سعر الذهب متذبذبا منذ بداية العام، بعد ارتفاعه بأقصى قوة خلال نهاية شهر كانون الثاني، بعد أنباء زيادات البنوك المركزية بكثافة لحيازاتها من الذهب، بسبب مخاوف الركود العالمية.

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ويتوقع مجلس الذهب العالمي أن يزيد الطلب على السبائك الحقيقة للذهب عوضا عن تداوله عبر صناديق المؤشرات المتداولة التي تشهد تخارجات عملاقة في الآونة الأخيرة.



وتوضح البيانات أن أكبر مليارديرات العالم يستثمرون بقوة في الذهب، مع ارتفاع المخاطر السياسية، والنتائج غير مؤكدة للغاية.

حيث أن أذكى المستثمرين في العالم لا يتركون الكثير للصدفة، وكان هناك عدد من المليارديرات الذين راكموا الذهب خلسة على أي شكل آخر من أشكال الفرص الاستثمارية.



وهنا بعض الأسماء:



1. راي داليو

يشتري راي داليو الذي تبلغ ثروته 18.7مليار دولار الذهب كمخزن للثروة والتنويع.



ويعتقد راي مؤسس أكبر صندوق تحوط في العالم، أن الذهب جذاب كمخزن للثروة ووسيلة لتنويع المحفظة.





2. جاكوب روتشيلد

اللورد جاكوب روتشيلد يشتري الذهب للمساعدة في الحفاظ على ثروة الأجيال.

حيث أعلن جاكوب بشكل مشهور أن عائلة روتشيلد كانت تتخلص من الدولار الأمريكي وتستبدله بعملات أخرى، بالإضافة إلى الذهب.

3. نجيب ساويرس

نجيب ساويرس الملياردير المصري الذي تبلغ ثروته حوالي 2.9 مليار دولار، يشتري الذهب كوسيلة للحماية من الأزمات.

حيث وضع نصف صافي ثروته في الذهب في منتصف عام 2018 في محاولة لحماية نفسه من انهيار محتمل في سوق الأسهم والاستفادة من الارتفاع المحتمل للذهب. ( investing )



