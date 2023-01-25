الأربعاء 25-01-2023
الوكيل الاخباري

العزام: مساعٍ مُبشرة بمشروع تقطير النفط من الصخر الزيتي في اللجون

علان: الذهب المستعمل يُصهر ويعاد تشكيله ولا يباع للمواطنين

الإفتاء توضح حكم شراء البالات (الألعاب والثياب)

الاحتلال يهدم منزل عائلة الشهيد عدي التميمي في القدس

3 إصابات بالرصاص الحي في طولكرم

المياه: ضبط حفارة مخالفة في الشونة الجنوبية

انهيار غير مسبوق.. الدولار الواحد بـ 55.5 ألف ليرة لبنانية

اليابان: إلغاء 151 رحلة جوية بسبب الثلوج

بوشيلين: القوات الروسية تتقدم نحو أرتيوموفسك

15858شخصا التحقوا بعملهم من خلال البرنامج الوطني للتشغيل

 
الأربعاء، 25-01-2023 12:14 م

الذهب يتراجع عالمياً قبيل بيانات اقتصادية أمريكية

LYNXMPEJ0O037_L


الوكيل الإخباري - هبطت أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء، خلال الجلسات التي افتتحت على استقرار، وواصلت التراجع من مستوى قريب من ذروة 9 أشهر .اضافة اعلان


ويسعى بعض المستثمرين للمضاربة بطريقة تضمن لهم الربح واستقر الدولار قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية قد تحدد مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في التشديد النقدي.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1926.79 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أواخر أبريل نيسان 2022 يوم أمس الثلاثاء.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1928.40 دولار.

وتؤدي قوة العملة الأمريكية لجعل الذهب المسعّر بها أقل جاذبية بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى. ( investing
 

إقرأ ايضا
16426714696285011

علان: الذهب المستعمل يُصهر ويعاد تشكيله ولا يباع للمواطنين

19_2023-638101849437313073-731

انهيار غير مسبوق.. الدولار الواحد بـ 55.5 ألف ليرة لبنانية

60d872de423604779a0c911c

إغلاق لمحطات الوقود في لبنان و ارتفاع جنوني بسعر صرف الدولار

583756-1327702812

24 مليار دولار صادرات النفط السعودية في تشرين الثاني الماضي

فوائد زيت جنين القمح

انخفاض أسعار زيت الطعام 51% والقمح 43% عالمياً

2

37 مليون دينار وفر مالي بعد تطبيق تعرفة الكهرباء و1.5 مليون عداد مُسجل

أخبار متعلقة
LYNXMPEJ0O037_L

الذهب عالمياً يستقر وينتظر صدور بيانات اقتصادية أمريكية

LYNXMPEJ0F03X_L

الذهب يستقر عالمياً مع توقع إبطاء وتيرة رفع الفائدة

LYNXMPEJ0A08Q_L

الذهب ينخفض عالمياً ويترقب بيانات التضخم

000_1VZ0VJ

أسعار الذهب تنتعش عالمياً

1 - Copy

في التسعيرة الثانية.. ارتفاع أسعار الذهب محليا 30 قرشا

4 - Copy

الذهب يحافظ على سعره محليا