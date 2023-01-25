الذهب يتراجع عالمياً قبيل بيانات اقتصادية أمريكية

الوكيل الإخباري -
هبطت أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء، خلال الجلسات التي افتتحت على استقرار، وواصلت التراجع من مستوى قريب من ذروة 9 أشهر .اضافة اعلان
ويسعى بعض المستثمرين للمضاربة بطريقة تضمن لهم الربح واستقر الدولار قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية قد تحدد مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في التشديد النقدي.
وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1926.79 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أواخر أبريل نيسان 2022 يوم أمس الثلاثاء.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1928.40 دولار.
وتؤدي قوة العملة الأمريكية لجعل الذهب المسعّر بها أقل جاذبية بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى. ( investing
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