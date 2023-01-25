الذهب عالمياً يستقر وينتظر صدور بيانات اقتصادية أمريكية

الوكيل الإخباري -
تحركت أسعار الذهب عالمياً في نطاق ضيق اليوم الأربعاء، مع ابتعاد المستثمرين عن اتخاذ رهانات كبيرة قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية هذا الأسبوع.اضافة اعلان
وبقيت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سوف يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة على جاذبية المعدن الأصفر.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1937.09 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أواخر أبريل نيسان 2022 يوم أمس الثلاثاء.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1940.00 دولار.
وينصب تركيز السوق الآن على بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع المقرر صدورها يوم الخميس المقبل، والتي قد تحدد وتيرة رفع الفائدة. ( investing
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