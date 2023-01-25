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الأربعاء، 25-01-2023 01:04 م

علان: الذهب المستعمل يُصهر ويعاد تشكيله ولا يباع للمواطنين

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني - كشف نقيب أصحاب الحلي والمجوهرات ربحي علان مصير الذهب الذي يباع من قبل المواطنين الى محلات الصاغة.

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وقال علان لـ"الوكيل الإخباري"، إنه يتم إعادة صهر الذهب المستعمل وتشكيله مجددا في مصانع الذهب ولا يباع للمواطنين مرة أخرى.


وأضاف أن محلات الصاغة تقوم ببيع الذهب للمصانع أو استبداله بقطع أخرى من ذات الأوزان والعيارات.


وأشار علان إلى أن بيع الذهب المستعمل للمواطنين هو مخالف لقانون النقابة، موضحا أن الأصل هو بيع قطع الذهب الجديدة ذات الأوزان والعيارات والدمغة الواضحة تجنبا لوقوع المواطنين بعمليات احتيال.


وبيّن أن هناك محلات تبيع الذهب المستعمل للمواطنين بأسعار أقل ولكن هذا مخالف حتى وإن كان الغرض من المواطنين هو الحصول على قطع ذهبية بأسعار مناسبة وأقل من سعر السوق وذلك لأن المصنعية أقل.


وكان ارتفع إقبال الأردنيين على بيع الذهب بنسبة تزيد على 20% خلال الفترة الماضية وذلك من أجل تحقيق الربح بسبب ارتفاع أسعاره عالميا.

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