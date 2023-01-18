هكذا يسيطر الدولار الأمريكي على اقتصاد العالم - أرقام

الوكيل الإخباري - خاص - أظهرت إحصائيات جديدة نشرها بنك التسويات الدولية، أن الدولار الأمريكي ما زال يسيطر على سوق النقد والتداول في العالم.

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وبين البنك في التقرير، الذي ترجمه "الوكيل الإخباري" أنه مع دخول عام 2023 فأن الدولار يستحوذ على إجمالي احتياطيات العالم من العملات الأجنبية بنسبة تصل إلى 60%.



وأشار إلى أن الدولار يسيطر على 11.5% من التجارة الدولية، وعلى 42% من تحويلات سويفت، وعلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.



وأضاف البنك أن 50% من الفواتير التجارية الدولية بالدولار الأمريكي، و 50% من القروض العابرة للحدود بالدولار، و49% من سندات الديون الدولية تصرف بالدولار.

وختم أن هذه الأرقام تأتي مع دخول العام الجديد 2023، بالرغم من التوترات والأزمات التي شهدها العالم في العامين الماضيين، منوها إلى أن الدولار الأمريكي ما زال يسيطر على اقتصاد العالم.



