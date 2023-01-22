هل تحتفظ بالمال على شكل نقد أم تستثمر؟ هذا ما يفعله المليارديرات

الوكيل الإخباري - استثمارات المليارديرات دائماً ما كانت محط اهتمام الجميع، فثرواتهم التي بنوها مع الأيام دليل على استراتيجياتهم الاستثمارية الناجحة.



تستعرض هذه القائمة بعض الاستثمارات الأكثر شيوعًا التي يعتمد عليها المليارديرات عند البحث عن نمو مستدام لأموالهم.



ومع ذلك، يجب الوضع في الاعتبار أن المليارديرات لا يديرون عادةً أموالهم الخاصة ويختارون بدلاً من ذلك العمل مع مستشار مالي للمساعدة في تخصيص أصولهم.



1. النقد

النقد من الأماكن الشائعة حيث يحتفظ المليارديرات ببعض أموالهم، على الرغم من عدم التفكير في كثير من الأحيان على أنه استثمار، فإن النقد هو أحد الأصول السائلة، مما يعني أنه يمكنك استخدامه بعدة طرق حسب الاحتياجات أو الرغبات.



في وقت الأزمات، يمنحك وجود نقود في متناول اليد المرونة في التعامل، لهذا السبب يحتفظ المليارديرات بجزء كبير من أموالهم نقدًا.





ولكن مع معدلات التضخم الحالية التي تتسبب في انخفاض قيمة المال، فإن وجود الكثير منه في متناول اليد خلال فترة تضخم قد يعني أنك تخسر بشكل كبير.



2. السلع

غالبًا ما تكون السلع جزءًا آخر من محفظة الملياردير، ويمكن أن يساعد امتلاك مثل هذه الأصول في التحوط ضد المخاطر والتضخم والتقلبات.

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على سبيل المثال، في السيناريو الذي يسبب فيه التضخم صعوبة لبقية السوق، فإن وجود استثمارات في المواد الخام التي يرتفع سعرها يمكن أن يساعد في حمايتك إذا كانت استثمارات أخرى ضمن محفظتك تحقق خسائر.



ويعتمد الناس والاقتصادات على السلع الأساسية، والتضخم يجعلها تكلف المزيد من المال.



3. العملات الأجنبية

يوفر الاحتفاظ بالعملات الأجنبية للمليارديرات إمكانية الاستفادة من تقلبات القيمة بعملات مختلفة، إنه ببساطة شكل من أشكال التنويع: فبدلاً من أن تكون جميع أصولهم مقومة بعملة واحدة، فإنهم يوزعون بعض ثرواتهم على أصول مقومة بعملات أخرى، ويوفر ذلك الحماية ضد انخفاض إحدى العملات وزيادة رأس المال إذا ارتفعت قيمة عملة أخرى.



4. الأوراق المالية

تعتبر الأوراق المالية مكان آخر شائع يفضل المليارديرات الاحتفاظ بأموالهم فيه، وهي استثمارات وأدوات مالية لها بعض القيمة التي يمكن تداولها في كثير من الأحيان في الأسواق العامة وتشمل الأنواع الشائعة من الأوراق المالية السندات والأسهم والصناديق المتداولة في البورصة.



ويستخدم المليارديرات هذه الاستثمارات لضمان نمو أموالهم بشكل مطرد، ويعتمدون على النمو الصعودي طويل الأجل للسوق لمنحهم عائدًا.



5. الأسهم الخاصة وصناديق التحوط

تقع الأسهم الخاصة وصناديق التحوط بجوار الأوراق المالية وأسواق التداول، في حين أنهما ليسا نفس الشيء، فإن هذين النوعين من أدوات الاستثمار يحظيان بشعبية كبيرة بين المليارديرات.



6. العقارات

واحدة من أكثر الطرق شيوعًا للاستثمار هي وضع أموالك في صناديق الاستثمار العقاري، ويمكن أن يوفر لك هذا عائدًا قويًا بينما يتولى شخص آخر إدارة الاستثمارات والممتلكات المادية.



ويمكن أن توفر الاستثمارات العقارية التجارية والصناعية والسكنية أيضًا تدفقًا ثابتًا للدخل من المستأجرين، وإلى جانب ارتفاع أسعار العقارات هناك ميزة أخرى لامتلاك العقارات وهي الضرائب.



7. المقتنيات

عندما يبحث المليارديرات عن أماكن غير الاستثمارات التقليدية للاحتفاظ بأموالهم، فقد يتجهون إلى استثمارات ملموسة وقابلة للتحصيل.



وغالبا ما تشتمل على مقتنيات باهظة الثمن مثل السيارات القديمة والفنون الجميلة والآلات الموسيقية النادرة أو العتيقة والمخطوطات الأصلية للكتب الشهيرة.



8. العملات المشفرة

تعتبر العملات المشفرة - مثل بيتكوين - متقلبة ومخيفة للكثيرين، بما في ذلك المليارديرات، لكن بعضهم اختاروا الاستثمار فيها مع زيادة شرعيتها وقيمتها.



العملات المشفرة هي تقنية ثورية يمكن أن تغير العديد من الصناعات، وجزء من جاذبية العملة المشفرة لأصحاب المليارات هو أنها تسمح بتخزين آمن للقيمة.



ويرى البعض في العملات المشفرة فرصة لتنمية ثروتهم، أو على الأقل حمايتها من الضرائب، وتعمل هذه العملات أيضًا على تسهيل نقل الأموال أو دفع ثمن الأشياء في البلدان الأخرى. ( CNBC)

