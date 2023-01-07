توقعات بسقوط الأسهم وسيطرة للبيتكوين عالمياً في 2023

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

قالت تقارير اقتصادية، إنه من المتوقع أن يشهد عام 2023 انهياراً لأسواق الأسهم والسندات والعقارات مع استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.وأوصت التقارير الاستثمار في عملة البيتكوين، حيث أنه من المتوقع أن يزداد مستثمري البيتكوين ثراءً عندما تتحول سياسة الاحتياطي الفيدرالي.وأشارت إلى أن المستثمر في البيتكوين، ليس تاجرا، لذلك يشعر بالحماس عندما يصل سعر البيتكوين إلى قاع جديد.ومن المقرر أن تحقق لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في معظم العملات الرقمية الأخرى ولن يتبقى سوى البيتكوين. وكالات