هل ستسمح السعودية بالعملات الرقمية المشفرة؟

الوكيل الإخباري - تحدث مساعد وزير الداخلية السعودي لشؤون التقنية، الأمير بندر بن مشاري، عن "إمكانية سماح المملكة باستخدام العملات المشفرة".



وقال الأمير بندر خلال لقاء له في برنامج "الليوان" مع الإعلامي عبدالله المديفر مساء أمس الثلاثاء على قناة "روتانا" خليجية: "الزملاء في هيئة الحكومة الرقمية ووزارة الاتصالات يدرسون ذلك بشكل كبير، وعقدوا ورش عمل عن كيفية استخدام تقنية "البلوك تشين".



وأضاف: "وجهة نظري الشخصية أن كل هذه الدراسات لا يمكن أن تخلق بناء لخدمات على البلوك تشين، إلا إذا وجد ناس مبدعون داخل عمق تقديم الخدمات يفكرون كيف تتم الاستفادة من هذه التقنية".



وتابع الأمير بندر: "ندخل ونجرب ونقدم خدمات ونستعين بشباب يدرسون البلوك تشين".

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روسيا اليوم